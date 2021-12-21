شويغو: الولايات المتحدة تعزز التواجد العسكري الأمامي على الحدود الروسية

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن الولايات المتحدة تعزز تواجدها العسكري الأمامي في شرق أوروبا على الحدود الروسية.

وذكر شويغو، في اجتماع موسع لهيئة رئاسة وزارة الدفاع الروسية اليوم، أن الجيش الأمريكي يقوم بتعزيز وجوده العسكري المتقدم على الحدود الروسية، وقام بنشر حوالي 8000 عسكري من عناصره في أوروبا الشرقية.

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وأضاف شويغو: "تعمل الولايات المتحدة على تعزيز وجودها العسكري المتقدم في أوروبا الشرقية بالقرب من الحدود الروسية. ويجري بشكل دوري تبديل الوحدات العسكرية الأمريكية هناك، التي يبلغ مجموع أفرادها حوالي 8000 عسكري".

وتابع شويغو: "في مجموعة القوات الأمريكية على أراضي ألمانيا، تمت إعادة تشكيل قيادة قوات التدمير الناري على مسرح العمليات القتالية. كانت هذه القيادة حتى عام 1991 مسؤولة عن استخدام صواريخ متوسطة المدى".

ووفقا للوزير، تم تشكيل لواء "متعدد الوظائف"، يملك في تسليحه منظومة صاروخية ضاربة".

المصدر: تاس