شويغو: الاختبارات الحكومية لصاروخ "تسيركون" فرط الصوتي شارفت على الانتهاء

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن الاختبارات الحكومية لصاروخ "تسيركون" فرط الصوتي شارفت على الانتهاء.

وأضاف شويغو، في اجتماع موسع لهيئة رئاسة وزارة الدفاع الروسية اليوم، أن الاختبارات الحكومية لهذا الصاروخ تقترب من الاكتمال، وسيتم توريده إلى وحدات الجيش الروسي في عام 2022.

إقرأ المزيد

ويشار إلى أن صاروخ "تسيركون" الروسي فرط الصوتي، قادر على التحليق بسرعة 9 ماخ، ما يعادل نحو 7000 ميل في الساعة.

قبل أيام، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن صاروخ "تسيركون" فرط صوتي أطلقته فرقاطة "الأميرال غورشكوف" من البحر الأبيض، أصاب هدفا في ميدان تدريب بمقاطعة أرخانغيلسك شمال البلاد.

المصدر: تاس