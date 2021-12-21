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محكمة بريطانية تفرض على حاكم دبي دفع 730 مليون دولار لزوجته السابقة وطفليهما

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محكمة بريطانية تفرض على حاكم دبي دفع 730 مليون دولار لزوجته السابقة وطفليهما
Reuters
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أصدر القضاء البريطاني، أمرا بحق حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، يقضي بدفعه حوالى 550 مليون جنيه إسترليني (نحو 730 مليون دولار) لزوجته السابقة وأطفاله، بحسب "فرانس برس".

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وأمر القضاء البريطاني حاكم دبي بدفع حوالى 550 مليون جنيه إسترليني (730 مليون دولار) لزوجته السابقة وأطفاله، في ما يعتقد أنه أكبر مبلغ لتسوية طلاق تحدده محكمة إنجليزية. 

وحكم القاضي فيليب مور بأن يدفع الشيخ محمد لزوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين 251.5 مليون جنيه إسترليني وكفالة بقيمة 290 مليون جنيه لتغطية نفقات رعاية الأطفال وأمنهم كبالغين بعد معركة على حضانة الأطفال.

المصدر: "فرانس برس"

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