في ظل قضية محمد بن راشد.. NSO الإسرائيلية تدخل تعديلا على استخدام "بيغاسوس" في 5 دول

أكدت وسائل إعلام أن شركة NSO الإسرائيلية منعت استخدام برنامج "بيغاسوس" للتجسس على الهواتف المسجلة بعدة دول، في ظل آخر تطورات قضية حاكم دبي محمد بن راشد وزوجته السابقة الأميرة هيا.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية أمس الجمعة عن مصادر مطلعة تأكيدها أن NSO أدخلت تعديلا يمنع الدول التي تستخدمها من التجسس على الهواتف التي تنطلق بـ+44 (أي الهواتف المسجلة في المملكة المتحدة).

وقال مصدر مقرب من الشركة الإسرائيلية للصحيفة إن NSO أجرت تحديثا سريعا يقضي بفرض قيود صارمة تمنع أي من مستهلكيها من استخدام "بيغاسوس" بحق الهواتف المسجلة في بريطانيا.

وأكد المصدر نفسه أنه لم يعد بإمكان مستهلكي "بيغاسوس" استخدام هذا البرنامج لاختراق الهواتف المسجلة في الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

وأوضح التقرير أن هذا التحديث جرى بعد ساعات من كشف NSO أن سلطات إمارة دبي استخدمت "بيغاسوس" على الأرجح لاختراق هاتف الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، الزوجة السابقة لحاكمها محمد بن راشد المكتوم، ومحاميها، وذلك وسط معركة قضائية بين الزوجين السابقين من أجل الوصاية على طفليهما.

وخلص القضاء البريطاني في وقت سابق من الأسبوع الجاري إلى أن حاكم دبي (وهو رئيس حكومة الإمارات) أمر باختراق هواتف الأميرة هيا وعناصر فريقها الأمني ومحامييها، فيونا شاكلتون ونيك مانيرس، في الخامس من أغسطس الماضي، واصفا ذلك بأنه "انتهاكات متسلسلة للقانون الجنائي المحلي" و"انتهاك للقانون العام الأساسي وحقوق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، و"تدخل في إجراءات هذه المحكمة وحق الأم في العدالة"، و"إساءة استخدام للسلطة" من قبل رئيس الوزراء الإماراتي.

المصدر: "الغارديان"