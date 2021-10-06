"NSO" الإسرائيلية: إنهاء عقدنا مع الإمارات لاستخدام حاكم دبي "بيغاسوس" للتجسس على الأميرة هيا

أعلنت شركة "NSO" الإسرائيلية إنهاء تعاقدها مع الإمارات لاستخدام رئيس وزرائها، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، برنامجها للتجسس على زوجته السابقة، الأميرة الأردنية، هيا بن الحسين.

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وقال محامو الشركة خلال جلسات الاستماع، حسبما ذكرته المحكمة العليا في إنجلترا الأربعاء، إن "NSO" ألغت عقدها مع الإمارات لخرقها قواعدها بشأن استخدام نظام "بيغاسوس"، الذي "من شأنه أن يعتمد لجمع البيانات من الهواتف المحمولة لمجرمين أو إرهابيين مشتبه بهم".

وأوضحت الشركة أنها أغلقت 6 أنظمة لعملاء سابقين بعقود تزيد قيمتها عن 300 مليون دولار، ولم تذكر أي تفاصيل.

وفي وقت سابق من اليوم أصدرت المحكمة العليا في إنجلترا قرارا قالت فيه إن حاكم دبي أصدر أوامر بالتجسس على الأميرة هيا ومقربين منها باستخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي عبر اختراق هواتفهم في إطار "حملة ترويع وتهديد مستمرة" استهدفت زوجته السابقة خلال معركة حضانة أطفالهما في أغسطس 2020.

وقال مصدر مطلع على أعمال الشركة لـ"رويترز" إنه في الوقت نفسه تم تنبيه "NSO" من قبل المبلغين عن سوء استخدام البرنامج لاستهداف الأميرة هيا وفريقها القانوني والأمني.

ورفض الشيخ محمد استنتاجات المحكمة قائلا إنها "تستند إلى صورة غير مكتملة".

المصدر: "رويترز" + وكالات