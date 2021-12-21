أطلق عليه اسم "مكران" وقوته 3600 حصان.. إيران تعلن تصنيع أول محرك ديزل للسفن

أعلنت البحرية الإيرانية عن صنع أول محرك ديزل بحري محلي بالكامل، أطلق عليه اسم "مكران" وهو بقوة 3600 حصان.

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وأفادت البحرية الإيرانية إضافة إلى ذلك بانضمام البارجتين ""كرز" و"خنجر" إلى صفوف قواتها، مشيرة إلى أنهما معدلتان بإمكانيات لإطلاق الصواريخ.

وذكر في هذا السياق أن محرك الديزل البحري الإيراني الجديد يلبي حاجة الصناعة البحرية إلى المحركات البحرية لاستخدامها في السفن الحربية، وهو قادر على زيادة سرعة السفن الحربية حتى 30 عقدة، فيما كانت سرعة السفن في السابق 15 عقدة.

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وصرح قائد القوة البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني بأن محرك الديزل البحري الإيراني الأول "صممه وصنعه بالكامل شباب هذا البلد"، مؤكدا أن أجزاء هذا المحرك "إيرانية بالكامل" وسيتم تركيبه على أول سفينة إيرانية حاملة للصواريخ.

وقال متابعا بهذا الشأن: "هذا المحرك له ميزات خاصة ومصنوع وفق تواصل المهام البحرية، وتمكن من جعل البلاد مكتفية ذاتيا في مجال إنتاج محركات الديزل".

ونقل عن الأدميرال شهرام إيراني قوله إن محركات الديزل البحرية لا توجد إمكانيات لتصنيعها إلا لدى خمس دول في العالم، "ولحسن الحظ تعد إيران واحدة من هذه الدول التي تنتج هذه المحركات".

المصدر: تسنيم