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انطلاق مناورة للحرس الثوري الإيراني على شواطئ الخليج

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انطلاق مناورة للحرس الثوري الإيراني على شواطئ الخليج
Reuters WANA NEWS AGENCY
صورة من الأرشيف
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تشارك القوات البرية والبحرية والدفاعات الجوية وأنظمة الحروب الإلكترونية في المناورة التي أطلقها الحرس الثوري الإيراني في ثلاث محافظات جنوبية محاذية للخليج.

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وقال عباس نيلفوروشان، نائب قائد الحرس الثوري والمتحدث باسم التمرين المشترك "النبي العظيم 17": "في هذا التمرين ستنفذ القوات البحرية والجوية للحرس الثوري الإيراني مع أنظمة الحروب السيبرانية الالكترونية في المناطق الساحلية بهرمزغان وبوشهر وجزء من خوزستان، عمليات هجوم وتسلل على المستوى الاستراتيجي لتدمير القواعد الهجومية للعدو المفترض".

وأضاف المسؤول العسكري أن رسالة هذه المناورة هي "إظهار قوة إيران للاعداء ورسالة أمن واستقرار وسلام لدول المنطقة".

المصدر: وكالة "تسنيم"

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