قائد الحرس الثوري الإيراني: نشهد زيادة هائلة في قوتنا القتالية وسنواصل تعزيز قدراتنا

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن بلاده تعزز قدراتها يوما بعد يوم، وتشهد "زيادة هائلة في القوة القتالية والميدانية للحرس الثوري الإيراني".

وجاء تصريح سلامي خلال مراسم انضمام 110 زوارق سريعة وقاذفة للصواريخ للقوة البحرية للحرس الثوري في بندر عباس جنوب إيران.

وأضاف سلامي أن هذه هي سابع عملية انضمام لزوارق وقطع بحرية للحرس الثوري خلال العام الأخير، "بما يزيد القدرات البحرية للحرس في ظل الهمم العالية لهذه القوة".

وأشار إلى أن "الصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة ومنظمة الجهاد وأبحاث الاكتفاء الذاتي للقوة البحرية لحرس الثورة ومصنع (الشهيد محلاتي) في بوشهر والشركات المعرفية تتعاون مع الحرس الثوري في هذا المجال، ونحن اليوم نشهد تعاظم القدرات القتالية العملاتية لهذه القوة".

وتتزامن تصريحات سلامي مع نشر تقرير عن خطط أمريكية إسرائيلية لإجراء تدريبات عسكرية محتملة استعدادا لضربات على مواقع نووية إيرانية في حال فشل الدبلوماسية.

المصدر: "تسنيم" + "رويترز"