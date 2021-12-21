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كوريا الجنوبية تسجل حالة إصابة إضافية بإنفلونزا الطيور شديدة الخطورة

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كوريا الجنوبية تسجل حالة إصابة إضافية بإنفلونزا الطيور شديدة الخطورة
Reuters
كوريا الجنوبية، أرشيف
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أعلنت وزارة الزراعة في كوريا الجنوبية، أمس الاثنين، تسجيلها حالة إصابة إضافية بإنفلونزا الطيور شديدة الخطورة في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد.

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وقالت وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية إنه تم الإبلاغ عن الحالة الأخيرة في مزرعة حيث يتم تربية حوالي 12.000 بطة في بلدة يونغام الواقعة على بعد 384 كيلومترا جنوب العاصمة سيئول.

وأضافت الوزارة أن السلطات الصحية طوقت الموقع وتقوم بإعدام البط هناك لمنع انتشار المرض خارج المزرعة.

تعد إنفلونزا الطيور شديدة العدوى بين الطيور ويمكن أن تسبب أمراضا وخيمة وقد تؤدي إلى الوفاة، خاصة للدواجن.

المصدر: يونهاب

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