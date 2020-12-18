إنفلونزا الطيور.. إعدام حوالي 6 مليون دجاجة في كوريا الجنوبية

أعدمت كوريا الجنوبية 6.1 مليون دجاجة في إطار إجراءات لاحتواء انتشار إنفلونزا الطيور H5N8 شديد العدوى، بعد تأكيد 18 حالة إصابة بالسلالة في المزارع في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت وكالة "يونهاب" أنه تم إعدام 4 ملايين دجاجة و 1.2 مليون طائر سمان، تماشيا مع قانون البلاد الذي ينص على وجوب إبادة الدواجن داخل دائرة نصف قطرها ثلاثة كيلومترات (1.9 ميل) من المزارع المعرضة.

وفي أواخر أكتوبر، سجلت الدولة الآسيوية حالات إصابة جديدة بفيروس H5N8 في الطيور البرية للمرة الأولى منذ عام 2018. وحتى الآن، تم اكتشاف 29 حالة إصابة بالإنفلونزا في الطيور البرية.

كما تم تأكيد تفشي إنفلونزا الطيور مؤخرا في اليابان والمملكة المتحدة وهولندا وشمال ألمانيا وبلجيكا.

المصدر: "يونهاب"