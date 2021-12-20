تركيا توقف 7 سوريين دخلوا أراضيها بطريقة غير نظامية

أعلنت السلطات الأمنية التركية أنها ضبطت 7 مواطنين سوريين دخلوا أراضي البلاد بطريقة غير نظامية في ولاية كيليس جنوبي تركيا.

وأفاد بيان صادر عن الولاية بأن "فرق الأمن رصدت 7 مواطنين سوريين في منطقتي أكرم تشتين ومحمد رفعت كازانجي أوغلو، دخلوا البلاد بطريقة غير نظامية".

وأشار البيان إلى أنه "تم توقيف الأشخاص السبعة وإحالتهم إلى مديرية الهجرة في الولاية لاتخاذ الإجراءات المتبعة بحقهم".

وأوقفت قوات الأمن التركية نهاية نوفمبر الماضي 52 شخصا ثبت أنهم دخلوا الأراضي التركية بطريقة غير قانونية في ولاية هطاي جنوب البلاد.

وذكرت المصادر، أن "فرق مكافحة الهجرة والتهريب في الولاية ضبطت حافلة تقل 52 أجنبيا يحملون الجنسية السورية في قرية بخشين التابعة لمدينة أنطاكيا".

المصدر: "الأناضول"