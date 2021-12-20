الملكة إليزابيث تقضي عيد الميلاد في قصر ويندسور بعيدا عن "أوميكرون"

ذكر مصدر في قصر باكينغهام أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ستحتفل بعيد الميلاد في قصر وندسور بدلا من ساندرينغهام، نظرا لتشديد قيود كورونا على خلفية انتشار متحور "أوميكرون".

وقال المصدر إن "القرار كان شخصيا بعد دراسة متأنية ويعكس نهجا احترازيا"، مؤكدا أنه "ستكون هناك زيارة عائلية إلى وندسور خلال فترة عيد الميلاد وسيتم اتباع جميع الإرشادات المناسبة".

وعادة ما تحتفل العائلة المالكة في بريطانيا بيوم عيد الميلاد من خلال المشي من عزبة الملكة في ساندرينغهام في شرق إنجلترا إلى كنيسة قريبة لحضور قداس الصباح.

هذا وقضت الملكة البالغة من العمر 95 عاما معظم فترة انتشار الوباء في قلعة وندسور غرب لندن، وتوفي زوجها الأمير فيليب في أبريل من هذا العام بعد أكثر من سبعة عقود من الزواج.

المصدر: "رويترز"