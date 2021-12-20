تحسن الليرة التركية عقب قرارات للرئيس التركي

تحسنت الليرة التركية يوم الاثنين أمام الدولار الأمريكي وهبوطت إلى ما دون 15 عقب قرارات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تتعلق بتقلبات العملة المحلية.

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وصرح الرئيس التركي بأن أنقرة ستستخدم أدوات جديدة داخل نظام السوق الحر لإيقاف تقلبات سعر الصرف، مشيرا إلى أنه سيتم خفض ضريبة شركات التصدير والشركات الصناعية بمقدار نقطة واحدة.

وشدد أردوغان على أن تركيا لن تتراجع عن قواعد اقتصاد السوق الحرة، مردفا بالقول إن بلاده لن ترضخ للهجمات والمخططات التي تحاك ضدها.

وأكد أنه سيتم تخفيض الضريبة المقتطعة على توزيعات الأرباح التي ستدفعها الشركات إلى ‎%‎10.

وأوضح في كلمة أن هناك 5 آلاف طن من الذهب بقيمة 280 مليار دولار في الاحتياطي.

وتابع الرئيس التركي قائلا إنه "لن يسمح باستخدام القروض من البنوك العامة لجني الأموال"، مشيرا في السياق إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي سترتفع إلى أكثر من 135 مليار دولار.

المصدر: وكالات