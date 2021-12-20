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جونسون يدافع عن صورة التجمع في داونينغ ستريت خلال إغلاق كورونا

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جونسون يدافع عن صورة التجمع في داونينغ ستريت خلال إغلاق كورونا
Reuters
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دافع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن الصورة التي انتشرت له وأكثر من 12 من ضيوفه يحتسون الخمر في حديقة منزله في داونينغ ستريت، خلال الإغلاق العام لمكافحة كورونا.

وقال جونسون خلال مقابلة إن الصورة التي نشرتها صحيفة "الغارديان" كانت "اجتماعا لأشخاص في العمل يتحدثون عن العمل".

وعندما سألته المذيعة: "هل تتناول عادة النبيذ والجبن في اجتماع العمل؟"، أعاد جونسون جوابه وقال: "هذا مكان سكني ومكان عملي.. كان اجتماع عمل لأشخاص في العمل، يتحدثون عن العمل".

وأضاف: "أظن أنه الحيوي أن نركز على الرسالة التي نحاول إيصالها، وهي أننا نواجه ارتفاعا في حالات الإصابة بمتحور أوميكرون خصوصا في حالات الاستشفاء لندن.. الجواب هو أن نكون حذرين وأن نأخذ اللقاح".

وكانت "الغارديان" نشرت يوم أمس الأحد، صورة لجونسون ومعه حوالي 12 شخصا وهم يحتسون الكحول، مبينة أن الصورة التقطت في مايو 2020 أثناء إغلاق كوفيد-19 بعد وقت قصير من خروج جونسون من المستشفى، حيث أمضى عدة ليال في وحدة الرعاية المركزة إثر إصابته بكوفيد-19.

المصدر: RT

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