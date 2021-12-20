جونسون يدافع عن صورة التجمع في داونينغ ستريت خلال إغلاق كورونا

دافع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن الصورة التي انتشرت له وأكثر من 12 من ضيوفه يحتسون الخمر في حديقة منزله في داونينغ ستريت، خلال الإغلاق العام لمكافحة كورونا.

وقال جونسون خلال مقابلة إن الصورة التي نشرتها صحيفة "الغارديان" كانت "اجتماعا لأشخاص في العمل يتحدثون عن العمل".

وعندما سألته المذيعة: "هل تتناول عادة النبيذ والجبن في اجتماع العمل؟"، أعاد جونسون جوابه وقال: "هذا مكان سكني ومكان عملي.. كان اجتماع عمل لأشخاص في العمل، يتحدثون عن العمل".

"Do you normally have wine and cheese at a work meeting?"



"Those were meetings of people at work, talking about work," says Boris Johnson, when asked about a picture of him, his wife and 17 staff members in the Downing Street garden in May 2020https://t.co/3P0DqoXhe8pic.twitter.com/C6aZCCybIk — BBC Politics (@BBCPolitics) December 20, 2021

وأضاف: "أظن أنه الحيوي أن نركز على الرسالة التي نحاول إيصالها، وهي أننا نواجه ارتفاعا في حالات الإصابة بمتحور أوميكرون خصوصا في حالات الاستشفاء لندن.. الجواب هو أن نكون حذرين وأن نأخذ اللقاح".

وكانت "الغارديان" نشرت يوم أمس الأحد، صورة لجونسون ومعه حوالي 12 شخصا وهم يحتسون الكحول، مبينة أن الصورة التقطت في مايو 2020 أثناء إغلاق كوفيد-19 بعد وقت قصير من خروج جونسون من المستشفى، حيث أمضى عدة ليال في وحدة الرعاية المركزة إثر إصابته بكوفيد-19.

“You were having a work meeting without laptops, without paper or notes. Do you normally have cheese and wine at a work meeting?”@AnushkaAsthana asks PM about @guardian pic:



“This is where I live, where I work. Those were meetings of people at work, talking about work” he said pic.twitter.com/xoAIcPPkBD — Daniel Hewitt (@DanielHewittITV) December 20, 2021

المصدر: RT