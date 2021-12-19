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شاهد.. "الغارديان" تنشر صورة لجونسون في تجمع خلال إغلاق كورونا

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Reuters
رئيس الوزراء بوريس جونسون
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نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية صورة لرئيس الوزراء بوريس جونسون وأكثر من 12 آخرين يحتسون الخمر في حديقة منزله في داوننغ ستريت، ضاربين عرض الحائط بقواعد الوقاية من كورونا.

وقالت الصحيفة إن الصورة التقطت في مايو 2020 أثناء إغلاق كوفيد-19 بعد وقت قصير من خروج جونسون من المستشفى، حيث أمضى عدة ليال في وحدة الرعاية المركزة إثر إصابته بكوفيد-19.

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ويظهر في الصورة جونسون مع زوجته كاري، التي يبدو أنها تحتضن ابنهما حديث الولادة، وشخصان آخران عند طاولة في شرفة حديقة داوننغ ستريت، كما يظهر الجبن والنبيذ.

وفي الجوار، ظهرت طاولة لأربعة آخرين، وعلى مسافة قصيرة وقفت مجموعة أكبر على العشب حول طاولة عليها زجاجات نبيذ.

وأكدت الصحيفة أنها حصلت على الصورة بعد أن نفى مكتب جونسون الأسبوع الماضي حدوث تجمع، قائلة إن موظفي داونينغ ستريت كانوا يعملون في الحديقة في فترة ما بعد الظهر والمساء.

وذكرت الصحيفة أنه في ذلك اليوم، عقد وزير الصحة مات هانكوك مؤتمرا صحفيا حث فيه الناس على الالتزام بالقواعد وعدم الاستفادة من الطقس الجيد خلال عطلة نهاية الأسبوع للتواصل الاجتماعي في مجموعات.

وردا على الصورة، قال متحدث باسم داوننغ ستريت "اجتماعات العمل غالبا ما تعقد في حديقة داوننغ ستريت خلال أشهر الصيف"، مضيفا أن مناسبة هذه الصورة كانت اجتماعات للموظفين عقب مؤتمر صحفي في 10 داوننغ ستريت.

وصرح المتحدث بأن داوننغ ستريت هو منزل رئيس الوزراء وكذلك مكان عمله، موضحا أن زوجة جونسون تعيش في المقر ذاته، وبالتالي تستخدم الحديقة أيضا بشكل مشروع".

المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية

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