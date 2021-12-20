روما: تفاعل صادق وبناء مع الصين وروسيا

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الاثنين إن "هناك تفاعلا صادقا وبناء لروما مع الصين وروسيا".

وفي خطابه الافتتاحي للمؤتمر الرابع عشر للسفراء الإيطاليين في العالم، الملتئم بمقر وزارة الخارجية الإيطالية، أشار دي مايو إلى أن "جهودنا من أجل السلام والأمن، من جميع الجوانب، لا يمكنها أن تتجاهل الحوار حتى مع أولئك الذين لديهم مصالح وقيم مختلفة عن قيمنا".

وأوضح أنه "لذلك، فإن الإبقاء على التواصل الصريح والبناء مع اللاعبين العالميين الرئيسيين يمتلك قيمة أساسية"، مضيفا: "إنني أفكر بشكل خاص بالصين وروسيا، اللتين نشترك معهما في نهج متوازن بين الردع والدفاع عن المبادئ الديمقراطية والليبرالية لحل القضايا التي تهمنا، بدءا من التحديات العالمية".

المصدر: وكالة "آكي"