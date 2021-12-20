ريابكوف: ننطلق من أن واشنطن تدرك صعوبة الوضع الأمني ​​

قال نائب وزير خارجية روسيا سيرغي ريابكوف، إن موسكو تنطلق من أن واشنطن، تدرك مدى صعوبة الوضع في المجال الأمني، وضرورة العمل على أساس المقترحات الروسية.

وأضاف ريابكوف، في حديث بمجلس الدوما اليوم: "ننطلق من حقيقة أن زملاءنا الأمريكيين يدركون جيدا، أن الوضع معقد ومتوتر للغاية، ومن المهم هنا اتباع مسارات مسؤولة، يجب العمل على أساس القاعدة الني اقترحناها وفقا لتعليمات الرئيس فلاديمير بوتين".

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ووفقا للدبلوماسي الروسي، لم يتضح بعد الشكل الذي ستستجيب به الولايات المتحدة لمقترحات روسيا الأمنية.

وشدد ريابكوف، على أن المناقشات حول رفع روسيا لمستويات الرهان بشأن القضايا الأمنية، تشير إلى نقص الإرادة السياسية للعمل في هذا المجال.

ونوه ريابكوف بأن عدم وجود رد فعل حتى لو كان سلبيا على المقترحات الروسية، يكشف الخط الذي تنتهجه الولايات المتحدة عمدا، بشأن استمرار الأزمة في العلاقات.

المصدر: تاس