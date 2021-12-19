روسيا: الاتحاد الأوروبي بوسعه لعب دور داعم في الحوار بين موسكو وواشنطن

أكد المندوب الروسي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف على ضرورة لعب الاتحاد دورا داعما في مفاوضات الضمانات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة.

وقال لصحيفة "إزفستيا" الروسية: "يمكن للاتحاد الأوروبي بصفته كيانا غير عسكري بشكل عام، أن يلعب دورا داعما في المفاوضات حول الضمانات الأمنية، ومصير الأمن الأوروبي يعتمد إلى حد كبير على هذه الضمانات".

وأضاف: "الشركاء الغربيون بمن فيهم الولايات المتحدة، يشيرون إلى استعدادهم المبدئي للتعاون، على الرغم من أنهم يضعون كل أنواع العقبات".

وتابع: "الجميع يتهمنا بأننا نمارس رسم الخطوط الحمر، فيما هم أنفسهم يمارسون ذلك.. خطوطهم الحمر لا تمليها المصالح الأمنية الحقيقية، بل المواقف التفاوضية".

وأشار إلى أن "رد فعل الاتحاد الأوروبي على مقترحات روسيا للضمانات الأمنية قد يكون غامضا، وأن مستوى التفاهم والاستعداد لمراعاة مخاوف روسيا سيكون مختلفا، حيث يكتفون بالقول دوما إن العمل على هذا الصعيد لن يكون سهلا".

المصدر: "تاس"