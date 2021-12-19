 
مباشر

وسائل إعلام: الجيش الإثيوبي يستعيد السيطرة مجددا على بلدة لاليبيلا - صور

أخبار العالم

وسائل إعلام: الجيش الإثيوبي يستعيد السيطرة مجددا على بلدة لاليبيلا - صور
Reuters
قوات حكومية إثيوبية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rzu6

أفادت وسائل الإعلام الإثيوبية بأن الجيش تمكن من استعادة السيطرة مجددا على بلدة لاليبيلا المشهورة بكنائسها الصخرية.

ونشرت مواقع التواصل صورا لزيارة رئيس الوزراء بالإنابة دمقي مكونن إلى البلدة التاريخية بعد استعادة السيطرة الحكومية عليها.

ولم يتضح متى استعادت القوات الحكومية السيطرة على المدينة، التي لها أهمية روحية بالنسبة لملايين المسيحيين الأرثوذكس الإثيوبيين، والتي تبدلت السيطرة عليها عدة مرات خلال القتال مع المسلحين من إقليم تيغراي الشمالي.

وكانت قيادة قوات "جبهة تحرير تيغراي"، أعلنت الأسبوع الماضي، عن استعادة السيطرة على مدينة لاليبيلا في شمال إثيوبيا، والتي تضم موقعا مدرجا على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، بعد 11 يوما من إعلان الحكومة السيطرة عليها.

ومثل الأمر منعطفا مفاجئا في النزاع المستمر منذ 13 شهرا، والذي أودى بحياة الآلاف وتسبب بأزمة إنسانية عميقة في شمال ثاني أكثر دول إفريقيا سكانا.

المصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا