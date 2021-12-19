وسائل إعلام: الجيش الإثيوبي يستعيد السيطرة مجددا على بلدة لاليبيلا - صور

أفادت وسائل الإعلام الإثيوبية بأن الجيش تمكن من استعادة السيطرة مجددا على بلدة لاليبيلا المشهورة بكنائسها الصخرية.

ونشرت مواقع التواصل صورا لزيارة رئيس الوزراء بالإنابة دمقي مكونن إلى البلدة التاريخية بعد استعادة السيطرة الحكومية عليها.

የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና ምክትል ጠቅላይ ሚንስትር አቶ #ደመቀ_መኮንን በላሊበላ ከተማ ተገኝተው የገናን በአል ታሪካዊዋ ከተማ ላይ ላሊበላ እንደሚከበር ተናግረዋል :: 🇪🇹🇪🇹🇪🇹 pic.twitter.com/X4o14X6wvh — Anna.tata (@Annatata19) December 19, 2021

ولم يتضح متى استعادت القوات الحكومية السيطرة على المدينة، التي لها أهمية روحية بالنسبة لملايين المسيحيين الأرثوذكس الإثيوبيين، والتي تبدلت السيطرة عليها عدة مرات خلال القتال مع المسلحين من إقليم تيغراي الشمالي.

وكانت قيادة قوات "جبهة تحرير تيغراي"، أعلنت الأسبوع الماضي، عن استعادة السيطرة على مدينة لاليبيلا في شمال إثيوبيا، والتي تضم موقعا مدرجا على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، بعد 11 يوما من إعلان الحكومة السيطرة عليها.

ومثل الأمر منعطفا مفاجئا في النزاع المستمر منذ 13 شهرا، والذي أودى بحياة الآلاف وتسبب بأزمة إنسانية عميقة في شمال ثاني أكثر دول إفريقيا سكانا.

المصدر: "رويترز"