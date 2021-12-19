انقلاب 20 عربة جراء تصادم قطارين في أوزبكستان
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انحرفت 20 عربة قطار عن مسارها وانقلبت جراء تصادم قطاري شحن في أوزبكستان، وفق ما أورد بيان لأجهزة الطوارئ المحلية اليوم الأحد.
وأوضح البيان أن الحادث وقع قرب مدينة أنغرين في مقاطعة طشقند الأوزبكية، حيث توقف أحد القطارين على مساره لأسباب فنية واصطدم به قطار آخر، ما أدى إلى انقلاب 20 عربة، كانت 14 منها تنقل الفحم، بينما 16 عربة كانت خالية من البضائع.
وذكرت الطوارئ أن قائد أحد القطارين ومساعده أصيبا بجروح نتيجة الحادث وتم نقلهما إلى المستشفى.
المصدر: "تاس"
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