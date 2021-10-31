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13 جريحا على الأقل في تصادم قطارين جنوب غرب إنكلترا

أخبار العالم

13 جريحا على الأقل في تصادم قطارين جنوب غرب إنكلترا
Reuters Photographer
صورة تعبيرية - إنكلترا
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قالت الشرطة في مقاطعة ويلتشير البريطانية إن 13 شخصا على الأقل أصيبوا في تصادم قطارين جنوب غرب إنكلترا.

وأشارت قوة الشرطة في ويلتشير إلى أن الحادث وقع بين أندوفر وسالزبري.

فيما ذكرت وكالة "بي بي سي" أن 13 شخصا أصيبوا بجروح، لكنها ليست خطيرة في الحادث الذي وقع في نفق بين أندوفر وسالزبري.

المصدر: "رويترز"

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