بينيت: موجة كورونا الخامسة بدأت في إسرائيل وعلى الجميع الاستعداد

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يوم الأحد اندلاع موجة خامسة من جائحة كورونا في إسرائيل، داعيا مواطنيه للاستعداد لمواجهتها.

وجاءت تصريحات بينيت في كلمة له خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية التي خصصت لمناقشة زيادة الإصابات بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن بينيت قوله: "الوقت ينفد.. "أوميكرون" تسلل إلى إسرائيل.. هناك إصابات، ونشهد زيادة في معدلات العدوى".

وأضاف أن حكومته "وفرت لإسرائيل وقتا ثمينا عندما فرضت قيودا على دخول البلاد عبر مطار بن غوريون، مما أدى إلى تأخير "أوميكرون".

وتابع: "بسبب الطبيعة شديدة العدوى لهذا المتحور، فإن الحماية الجماعية والوطنية التي توفرها الدولة غير كافية".

وحذر قائلا: "إذا تبين أن "أوميكرون" خطير في غضون أسبوعين، سنكون في ورطة كبيرة"، مشيرا إلى أنه وبصرف النظر عن 40 حالة جديدة مصابة بـ"أوميكرون" تم التحقق منها، فهناك 380 حالة يشتبه في إصابتها بالمتحور الجديد".

وصادقت "لجنة الدستور" في الكنيست على توصيات وزارة الصحة بإدراج 7 دول جديدة إلى قائمة الدول الحمراء التي تشهد تفشيا للفيروس، وشملت القائمة الجديدة الإمارات، وإيرلندا، والنرويج، وإسبانيا، وفنلندا، وفرنسا، والسويد، وسيدخل قرار حظر السفر إلى هذه الدول ابتداء من ليل الاثنين.

والأحد، قالت الصحة إنها سجلت 372 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل من بين 35 ألفا و452 فحصا تم إجراؤه، وأضافت أن من بين المصابين 81 حالة وصفت بالخطيرة، بينها 39 مصابا يخضعون للتنفس الاصطناعي.

المصدر: صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية