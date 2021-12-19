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أذربيجان تسلم أرمينيا 10 عسكريين

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أذربيجان تسلم أرمينيا 10 عسكريين
Sputnik
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قالت لجنة شؤون السجناء والمفقودين والرهائن الأذربيجانية، إن باكو سلمت يريفان 10 عسكريين، من خلال وساطة الاتحاد الأوروبي.  

وأضافت اللجنة، في بيان: "كنتيجة للاجتماع الثلاثي بين رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل ورئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في بروكسل في 14 ديسمبر 2021، وكذلك الاجتماع الثنائي في ديسمبر في 19 ديسمبر، قامت باكو بتسليم يريفان 10 من العسكريين، بوساطة من الاتحاد الأوروبي".

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وأشار البيان إلى أنه "تم اعتقال العسكريين العشرة المذكورين، في 16 نوفمبر 2021 أثناء التصدي لاستفزاز من جانب القوات المسلحة الأرمنية في كلبجار".

المصدر: نوفوستي

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