بالفيديو.. حضور ملك إسبانيا السابق الملاحق بقضايا فساد مباراة لكرة المضرب في أبو ظبي

حضر ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس الأول مباراة بطولة دولية لكرة المضرب في أبو ظبي السبت، بظهور نادر بعد نحو سنة ونصف من اختياره الإمارات منفى له على خلفية قضايا فساد تلاحقه.

وحضر خوان كارلوس مباراة للاعب الإسباني رافاييل نادال بعد أقل من أسبوع على إعلان القضاء السويسري إغلاق التحقيق في أصول مالية تعود إليه في البلاد، ومنها مبلغ 100 مليون دولار ورد في التحقيق أنه جاء من السعودية.

ولم يظهر الملك السابق في مناسبات علنية في الإمارات منذ ذلك الحين.

بعد تخليه عن العرش وسط اتهامات بالفساد متصلة بتصريحات عشيقة سابقة تدعى كورينا لارسن، أعلن خوان كارلوس في 3 اغسطس 2020 مغادرته إسبانيا لتجنب الإضرار بحكم ابنه الملك فيليبي السادس.

وفي 6 أغسطس 2018، فتح القضاء السويسري دعوى جنائية ضده بتهمة "غسل الأموال المشدد" بعد نشر مقالات صحافية تفيد بأنه تلقى عمولات غير قانونية في سياق العقود العامة التي حصلت عليها شركات إسبانية.

وكان يشتبه في أن تكون هذه العمولات مرتبطة بتوقيع عقد من قبل شركات إسبانية لبناء قطار سريع يربط المدينة المنورة بمكة في السعودية.

وذكرت النيابة أن التحقيق كشف أيضا عن تحويلات أخرى تلقاها خوان كارلوس الأول أو عشيقته السابقة كورينا زو ساين فيتغنشتاين، تصل إلى حوالي 9 ملايين دولار أمريكي من الكويت والبحرين.

لكن في ختام تحقيق استمر ثلاث سنوات، خلص مكتب المدعي العام في جنيف الاثنين الماضي إلى أن "كل هذه التحويلات لم تكن موثقة بما فيه الكفاية"، وأن التحقيق لم يسمح مع ذلك "بإثبات وجود صلة كافية بين المبلغ المدفوع من السعودية والعقود المتعلقة ببناء شبكة قطار سريع".

وسيتحمل المتهمون وبينهم ملك إسبانيا السابق، تكاليف الإجراء البالغة 200 ألف فرنك سويسري (192 ألف يورو).

ويلاحق خوان كارلوس في إسبانيا بتهم فساد أخرى. وأفاد مقربون منه أنه يرغب في العودة إلى بلده.

المصدر: "أ ف ب" + El Periódico