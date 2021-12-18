قتيل وجرحى جراء انفجار في كابل

أعلنت الحكومة الأفغانية الجديدة التي شكلتها حركة "طالبان" أن شخصا قتل وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار وقع مساء اليوم السبت في العاصمة كابل.

وذكرت وزارة الداخلية في حكومة "طالبان" أن الحادث الذي وقع في ميدان براكي في الدائرة الأمنية الثانية من العاصمة جاء بسبب انفجار خزان وقود سيارة.

انفجار در کابل؛ یک تن جان‌باخته و سه تن دیگر زخمی شده‌اند



وزارت امور داخله طالبان انفجار در چهارراهی برکی شهر کابل را تایید نموده اما می‌گوید که این رویداد ناشی از انفجار بالون‌گاز بوده است.



وزارت داخله همچنان می‌افزاید که در این رویداد یک تن جان‌باخته و ۳ تن دیگر زخمی شده‌اند. pic.twitter.com/XZonv6u9gu — Aamaj News (@aamajnews24) December 18, 2021

في غضون ذلك تحدثت بعض التقارير الصحفية المحلية عن انفجار سيارة ملغومة في الوقع.

المصدر: وكالات