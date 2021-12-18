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قتيل وجرحى جراء انفجار في كابل

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قتيل وجرحى جراء انفجار في كابل
AP Rahmat Gul
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أعلنت الحكومة الأفغانية الجديدة التي شكلتها حركة "طالبان" أن شخصا قتل وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار وقع مساء اليوم السبت في العاصمة كابل.

وذكرت وزارة الداخلية في حكومة "طالبان" أن الحادث الذي وقع في ميدان براكي في الدائرة الأمنية الثانية من العاصمة جاء بسبب انفجار خزان وقود سيارة.

في غضون ذلك تحدثت بعض التقارير الصحفية المحلية عن انفجار سيارة ملغومة في الوقع.

المصدر: وكالات

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