مصرع 3 أشخاص في حادث سقوط رافعة شمال إيطاليا

أشارت وسائل إعلام إيطالية، إلى أن ما لا يقل عن 3 أشخاص لقوا مصرعهم السبت، عندما سقطت رافعة بناء على مبنى في تورين بمنطقة بيدمونت شمال إيطاليا.

وقالت صحيفة "لا ريبوبليكا": "نحن نتحدث عن عمال، توفي أحدهم بالفعل في المستشفى، ونقل 3 من المارة إلى المستشفى"، مشيرة إلى ورود أنباء عن مقتل شخصين بالحادث.

وأضافت: "حسب المعلومات الأولية، فإن سبب الحادث هو تدمير الهيكل في قاعدة الرافعة، وأنه وقع في مبنى مكون من 7 طوابق أثناء تحضير موقع بناء".

من جهتها، طوقت الشرطة مكان الحادث، وتعمل خدمات الإنقاذ في الموقع.

Gru di un cantiere cade sulla strada a Torino: morti tre operai, passanti feriti https://t.co/cddW6xhPTY via @repubblica — Ezio Mauro (@eziomauro) December 18, 2021

المصدر: "تاس"