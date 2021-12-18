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مصرع 3 أشخاص في حادث سقوط رافعة شمال إيطاليا

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مصرع 3 أشخاص في حادث سقوط رافعة شمال إيطاليا
Reuters Stefano Rellandini
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أشارت وسائل إعلام إيطالية، إلى أن ما لا يقل عن 3 أشخاص لقوا مصرعهم السبت، عندما سقطت رافعة بناء على مبنى في تورين بمنطقة بيدمونت شمال إيطاليا.

وقالت صحيفة "لا ريبوبليكا": "نحن نتحدث عن عمال، توفي أحدهم بالفعل في المستشفى، ونقل 3 من المارة إلى المستشفى"، مشيرة إلى ورود أنباء عن مقتل شخصين بالحادث.

وأضافت: "حسب المعلومات الأولية، فإن سبب الحادث هو تدمير الهيكل في قاعدة الرافعة، وأنه وقع في مبنى مكون من 7 طوابق أثناء تحضير موقع بناء".

من جهتها، طوقت الشرطة مكان الحادث، وتعمل خدمات الإنقاذ في الموقع.

المصدر: "تاس"

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