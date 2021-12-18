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رئيس مكتب زيلينسكي يناقش مع سوليفان خفض التصعيد حول أوكرانيا

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رئيس مكتب زيلينسكي يناقش مع سوليفان خفض التصعيد حول أوكرانيا
Reuters
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قال أندريه يرماك مدير مكتب رئيس الدولة في أوكرانيا، إنه ناقش مع مساعد الرئيس الأمريكي لشوون الأمن القومي جيك سوليفان، تهدئة الوضع حول أوكرانيا وفك الطوق عن عملية السلام.

وأضاف يرماك، في تغريدة على تويتر: "في إطار الحوار المستمر، أجريت محادثة هاتفية أخرى مع جاك سوليفان. وخلال ذلك، ناقشنا الخطوات اللاحقة لتهدئة الوضع في جميع أنحاء أوكرانيا، وفك الطوق عن عملية السلام. إنني أقدر عاليا تعاوننا المستمر والفعال مع الولايات المتحدة".

المصدر: نوفوستي

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