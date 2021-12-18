 
مباشر

طائرات حربية روسية وبيلاروسية تنفذ دوريات مشتركة

أخبار العالم

طائرات حربية روسية وبيلاروسية تنفذ دوريات مشتركة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rzj0

قالت وزارة دفاع بيلاروس، إن مجموعة من المقاتلات والقاذفات الروسية والبيلاروسية نفذت دورية مشتركة أخرى على الحدود الجوية للدولة الاتحادية.

وأضافت الوزارة، في بيانها اليوم: "يتم تنفيذ دوريات جوية مشتركة فوق المجال الجوي لحدود الدولة الاتحادية، باستخدام القاذفات الاستراتيجية من طراز تو -22 إم 3 التابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية".

وذكرت الوزارة، أن مقاتلات متعددة المهام من طراز "سو-30 س م" روسية وبيلاروسية، رافقت القاذفات خلال هذه المهمة.   

ونشرت الوزارة البيلاروسية، مقطع فيديو لهذه الدورية المشتركة.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا