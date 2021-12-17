عمدة لامبيدوزا الإيطالية: مصرع سيدة بانقلاب قارب للهجرة

أعلن رئيس بلدية لامبيدوزا الإيطالية سالفاتوري مارتيللو، أن "امرأة مهاجرة لقيت حتفها في حادث انقلاب القارب الذي كانت على متنه"، مشيرا إلى أن "المأساة كان يمكن تجنبها".

وقال إنه "حتى يومنا هذا، ما يزال الناس يموتون في عرض البحر المتوسط.. موت آخر كان يمكن بل ينبغي تجنبه، وبدلا من ذلك، سيكون رقما آخر يضاف إلى قائمة طويلة، في ظل صمت أوروبا وإيطاليا".

وتابع: "صمت يبدو أن البابا فرنسيس وحده الذي كسره، إذ يواصل مطالبة العالم بالخروج من هذه اللامبالاة الفظيعة".

وقال: "انقلب القارب الذي كان يستقله 26 مهاجرا خلال مراحل الإنقاذ، وتم انتشال 25 منهم، بينما لقيت امرأة حتفها بعد محاولات عديمة الجدوى من رجال الإنقاذ لإسعافها".

وأضاف: "الضحية كانت قد انطلقت في الرحلة مع ابنها البالغ من العمر 14 عاما"، في حين لم يذكر جنسية السيدة المتوفاة.

وسجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 6 عمليات رسو على سواحل كبرى جزر الأرخبيل الصقلي، شملت 500 شخص تم نقلهم إلى الجزيرة.

المصدر: "آكي الإيطالية"