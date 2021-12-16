مهاجرون اختارهم البابا يغادرون قبرص إلى إيطاليا

غادر 6 من طالبي اللجوء في قبرص إلى إيطاليا حيث يأملون ببدء حياة جديدة برعاية الجماعات الكاثوليكية، بعد زيارة البابا فرنسيس للجزيرة المتوسطية مطلع ديسمبر.

وقال مصدر فاتيكاني إن مجموعة أولى من نحو عشرة مهاجرين في قبرص ستصل الخميس إلى روما.

وتنسق عملية النقل هذه جماعة "سانت إيغيدو" التي تشرف بانتظام على عمليات كهذه عبر ممرات إنسانية، ويستقبل المهاجرون الجمعة في الفاتيكان في إطار جلسة استقبال خاصة.

وقالت السلطات القبرصية من جهتها إن "12 من أصل 50 طالب لجوء اختيروا خلال زيارة البابا" انطلقوا "إلى الفاتيكان حيث سيتم استقبالهم".

وأفادت وكالة فرانس برس بأن الفاتيكان وجماعة "سانت إيغيدو" لم يردا على الاتصالات المتكررة للحصول على تعليق.

المصدر: أ ف ب