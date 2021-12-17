أبي أحمد: العلاقات مع تركيا تاريخية ومتجذرة

وصف رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اللقاء الثنائي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول اليوم بأنه كان "تاريخيا"، وأكد أن العلاقات بين البلدين "متجذرة" في متانتها.

وكتب على "تويتر": "التقى وفدي مع الرئيس التركي أردوغان اليوم في لقاء ثنائي على هامش القمة التركية الإفريقية".

وأضاف: "لطالما كانت العلاقات التاريخية بين بلدينا متجذرة في الاحترام المتبادل، وستستمر شراكتنا على أساس المشاركة البناءة".

My delegation and I met with President @RTErdogan today in a bilateral meeting on the sidelines of the #TurkeyAfricaSummit. The historical relations between our two countries have always been rooted in mutual respect. Our partnership continues based on constructive engagement. pic.twitter.com/Z7XZvqQebS — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) December 17, 2021



من جهتها، ذكر مكتب الرئاسة التركية، أن "الرئيس أردوغان استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد وعدد من قادة وزعماء الدول الإفريقية على هامش قمة الشراكة التركية الأفريقية الثالثة في إسطنبول".

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir araya geldi. pic.twitter.com/07Cg52bYhr — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) December 17, 2021



وأشارت إلى أن "أعمال القمة الثالثة للشراكة (التركية- الإفريقية)، انطلقت تحت شعار (تعزيز الشراكة من أجل التنمية والازدهار المشترك)".

المصدر: وكالات