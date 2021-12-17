ماكرون يلغي زيارته إلى مالي

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون ألغى على خلفية أزمة كورونا زيارة له كانت مقررة الاثنين إلى مالي للقاء الرئيس الانتقالي، وقضاء عيد الميلاد مع قوات بلاده هناك.

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وقال قصر الإليزيه إن "القرار اتخذ حرصا على التوفيق بين الإجراءات المعلنة على المستوى الوطني وجدول الأعمال الدولي للرئيس وحرصا على عدم تعريض عسكريينا في فترة تدهور الوضع الوبائي".

جاء ذلك في ختام اجتماع لمجلس الدفاع الذي التأم لبحث فرض إجراءات جديدة في مواجهة الموجة الخامسة من انتشار المتحور "أوميكرون" المعدية جدا.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أعلن في وقت سابق اليوم، أن "أوميكرون" سيصبح المتحور السائدة في فرنسا بدءا من مطلع 2022.

وكان مقررا أن يلتقي ماكرون الاثنين في باماكو الرئيس الانتقالي لمالي الكولونيل أسيمي غويتا.

كما كان من المرتقب أن يحتفل ماكرون كما تسري العادة بعيد الميلاد مساء الاثنين وصباح الثلاثاء في قاعدة غاو (شمال شرق) مع الجنود الفرنسيين ضمن قوة "برخان" المناهضة للجهاديين التي تخضع لإعادة تنظيم شاملة.

المصدر: "أ ف ب"