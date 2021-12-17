سفينة ألمانية تنقذ 223 مهاجرا قرب مالطا

أعلنت منظمة الإنقاذ الخيرية الألمانية "سي آي" أن أحد زوارقها تمكن من إنقاذ 223 مهاجرا في مياه المتوسط، متهمة مالطا بالتقاعس عن الاستجابة لنداءات الاستغاثة.

وقالت المنظمة غير الحكومية إن السفينة "سي آي 4" أنقذت المهاجرين خلال أربع مهام منذ الخميس في منطقة البحث والإنقاذ المالطية.

وأضافت أن بينهم 29 امرأة أربع منهن حوامل بالإضافة الى ثمانية أطفال، ويبحث الطاقم حاليا عن قارب آخر يعاني المصاعب.

وأشارت إلى أن "مالطا فشلت مرة أخرى في الوفاء بالتزاماتها في التنسيق وحل مشكلات الطوارئ البحرية".

وبحسب "سي آي" فإن منظمات الإنقاذ البحري المدنية هي حاليا الوحيدة الناشطة من أوروبا للبحث عن المهاجرين ومرافقتهم إلى بر الأمان.

المصدر: أ ف ب