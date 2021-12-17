بوتين يحذر من الاستعمار البيئي الجديد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يجب على الدول الصناعية أن تتحمل المزيد من المسؤولية عن الانبعاثات، وإلا فسيكون ذلك نوع من الاستعمار البيئي الجديد.

وأضاف بوتين: "على حساب ماذا تم تحقيق التقدم الصناعي الذي وصلت إليه بعض الاقتصادات، التي نسميها الاقتصادات المتقدمة؟ على حساب التكنولوجيات السابقة والتي ما زالت تعمل. اليوم نسمع منهم : لنضع الآن قواعد جديدة، لقد توصلنا إلى مستوى معين ولنقم الآن بوضع قواعد جديدة التي سيكون من الصعب تحقيقها بالنسبة للاقتصادات النامية".

وشدد بوتين على أن القواعد الجديدة تجعل من الصعب على الدول النامية موازاة الدول المتقدمة ولأن المتطلبات تجاه الدول النامية ستزداد باستمرار.

ووفقا للرئيس بوتين، "يجب تطبيق هذه المتطلبات بشكل عادل على جميع المشاركين في الحياة الاقتصادية العالمية، ويجب أن تؤخذ في الاعتبار المستويات المختلفة لاقتصادات الدول".

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وأشار بوتين إلى أن الدول الصناعية بالذات، تتحمل مسؤولية الانبعاثات المتراكمة في الغلاف الجوي، وعليها أن تتحمل العبء الأكبر من أجل حل هذه المشكلة. وقال: "بخلاف ذلك، سيعتبر الأمر نوعا من الاستعمار البيئي الجديد. وهو أمر لن يحظى بإعجاب أحد وخاصة من جانب الذين يسعون لتحقيق وتائر جديدة للنمو. ويجب ولو على أساس جديد، إعادة توزيع هذا العبء في الاقتصاد العالمي".

المصدر: نوفوستي