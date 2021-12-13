روسيا تفرض الفيتو على مشروع قرار في مجلس الأمن يربط بين القضايا المناخية والأمنية

استخدمت روسيا في مجلس الأمن الدولي حق النقض ضد مشروع قرار أعدته النيجر وإيرلندا يربط بين ملف تغير المناخ والقضايا الأمنية.

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وعارضت روسيا، التي تتمتع بحق الفيتو، وكذلك الهند مشروع القرار وامتنعت الصين عن التصويت، بينما أيدت 12 دولة الوثيقة.

وتعليقا على هذا المشروع قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا: "المجتمع الدولي منقسم بشكل عميق بسبب قضايا المناخ. هذا الأمر كان من الممكن ملاحظته في غلاسغو، لكن في حينه دفعت ضرورة التوصل إلى توافق شركائنا الغربيين إلى التصرف بطريقة ديمقراطية وأخذ مواقف جميع الدول بعين الاعتبار".

وتابع نيبينزيا: "لكن الآن نرى محاولة مناهضة للديمقراطية لتجاهل آراء 80 عضوا في الأمم المتحدة لم تؤيد هذا النص وفرض موقف النشطاء المناخيين عليها. هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى انقسام والتراجع إلى الوراء في مجال مكافحة تغيرات المناخ".

ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة "دمج المخاطر الأمنية المتعلقة بالمناخ كعنصر مركزي في استراتيجيات الأمم المتحدة الشاملة لمنع نشوب النزاعات".

كما تدعوه الوثيقة إلى إعداد تقرير في غضون عامين "حول التداعيات على الأمن... للآثار المضرة الناجمة عن التغير المناخي" في ملفات يديرها مجلس الأمن، وتوصيات بشأن الطريقة التي يمكن أن تتم معالجة هذه المخاطر من خلالها.

المصدر: وكالات