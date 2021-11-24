بوتين: هدف مؤتمر غلاسكو قد تحقق

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إنه تم تحقيق هدف المؤتمر الدولي حول المناخ، الذي عقد في غلاسكو ببريطانيا.

وأكد الرئيس بوتين، في اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية، أن القرارات التي تم اتخاذها خلال المؤتمر، كانت متوازنة وقابلة للتنفيذ.

وأضاف الرئيس بوتين: "لقد تحقق هدف المؤتمر في غلاسكو، وتم تحقيق تنسيق جهود المجتمع الدولي في مكافحة تغير المناخ. والأهم من ذلك، هو أن القرارات اتخذت متوازنة وقابلة للتنفيذ".

إقرأ المزيد

ووفقا للرئيس بوتين، تمكن المشاركون في المؤتمر، من وضع الأساس الجيد لمزيد من التقدم في هذا المجال المهم.

وتابع الرئيس بوتين: "شكرا جزيلا للجميع، لقد قرأت كل التقارير. إنها مفصلة للغاية، وفي الواقع، تم فيها سرد جدول أعمالنا للمستقبل القريب". وطلب رئيس الدولة، من المشاركين في الاجتماع مواصلة هذا العمل بنشاط في جميع المجالات.

المصدر: تاس