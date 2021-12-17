 
مباشر

فرنسا تسجل أول إصابة بإنفلونزا H1N5 في مزرعة بشمال البلاد

أخبار العالم

فرنسا تسجل أول إصابة بإنفلونزا H1N5 في مزرعة بشمال البلاد
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rzac

أعلنت فرنسا، اليوم الجمعة، أنها اكتشفت فيروس إنفلونزا الطيور H1N5 شديد العدوى في مزرعة للبط جنوب غرب البلاد.

إقرأ المزيد
فرنسا تعلن اكتشاف أول بؤرة لإنفلونزا الطيور في مزرعة بشمال البلاد
فرنسا تعلن اكتشاف أول بؤرة لإنفلونزا الطيور في مزرعة بشمال البلاد

وقالت وزارة الزراعة الفرنسية إن "فرنسا اكتشفت فيروس إنفلونزا الطيور اتش 5 أن 1 شديد العدوى في مزرعة للبط جنوب غرب البلاد".

وهذه هي الحالة الأولى من الموجة الحالية من المرض التي تصيب الجنوب الغربي، حيث أدت موجة سابقة من إنفلونزا الطيور في الشتاء الماضي إلى قتل أسراب البط.

وكانت وزارة الزراعة الفرنسية، قد أعلنت في وقت سابق، أنها رصدت بؤرة لإنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن بشمال البلاد، وهي الأولى منذ انتشار الوباء الشتاء الماضي.

المصدر: رويترز

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا