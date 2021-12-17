الفلبين.. مصرع 3 أشخاص على الأقل بسبب إعصار "راي"

لقي 3 أشخاص على الأقل حتفهم، اليوم الجمعة، بعد أن اجتاح إعصار قوي بعض القرى في الفلبين.

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وقال مسؤولون في الفلبين إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، بعد أن اجتاح الإعصار "راي" بعض القرى وأسقط الأشجار وقطع التيار الكهربي في مقاطعات الجزر الجنوبية والوسطى، حيث هرب أكثر من 300 ألف قروي إلى مناطق آمنة قبل اجتياح الإعصار.

وبحسب خبراء الأرصاد الجوية فإن حدة إعصار "راي" خفت قليلا بعد أن ضرب الشاطئ أمس الخميس الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد، لكنه ظل مدمرا حيث بلغت سرعة رياحه 155 كيلومترا/ساعة، وهبات بلغت سرعتها 215 كيلومترا/ساعة، عندما انطلق غربا باتجاه مقاطعة بالاوان الغربية قبل الخروج لبحر الصين الجنوبي.

ولفت المسؤولون إلى أن جهود تقييم حجم الأضرار والخسائر التي سببها "راي" تعرقلت بسبب انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، وانقطاع الاتصالات وتعطل الطرق بسبب الأشجار المتساقطة والحطام.

وتحدث شهود عيان عن رياح عاتية أطاحت بالأسطح واقتلعت الأشجار، بينما عانى آخرون من فيضانات جارفة حاصرت السكان في منازلهم.

وقال رئيس بلدية مدينة إيلويلو بوسط البلاد، جيري تريناس لـ"أسوشيتدبرس": "لم أشهد رياحا بهذه الضراوة في حياتي، بل لم نتعرض من قبل لعواصف مباشرة"، مضيفا أن واحدة على الأقل من السكان لقيت حتفها، عندما أصابتها مجموعة من عيدان الخيزران التي أسقطتها العاصفة.

وأوضح تريناس أن العمال يقومون بإخلاء الطرق في المدينة الساحلية التي يبلغ تعداد سكانها نحو نصف مليون نسمة، والتي ظلت تيار كهربي وإشارات غير منتظمة في شبكات الهواتف الخلوية.

يذكر أنه تضرب الفلبين كل عام نحو عشرين عاصفة وإعصارا، إذ يقع أرخبيل جزر الفلبين في منطقة "الحزام الناري" أو طوق النار- منطقة سواحل المحيط الهادئ وجزرها حيث تنشط الزلازل والبراكين- ما يجعلها واحدة من أكثر دول العالم عرضة للكوارث.

المصدر: AP