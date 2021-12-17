لأول مرة.. زعيمة ميانمار تحضر جلسة محاكمتها بملابس السجن

قال مصدر لـ"رويترز" إن زعيمة ميانمار المخلوعة أونغ سان سو تشي، مثلت اليوم الجمعة أمام المحكمة مرتدية قميصا أبيض وغطاء بني اللون وهو الزي المعتاد للسجناء في البلاد.

وهذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها أونغ سان سو تشي، المعروفة بارتداء ملابس تقليدية أنيقة أحيانا مع وردة في شعرها، في زي السجن في المحكمة ولم يكن من الواضح ما إذا كان ذلك يشير إلى تغيير أوسع في طريقة معاملتها وكبار المسؤولين الآخرين الموجودين في السجن.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، تم تخفيف الحكم بسجن زعيمة البلاد المخلوعة من 4 سنوات إلى سنتين بعد عفو جزئي أصدره رئيس الحكومة التي عينها الجيش.

وفي نوفمبر الماضي، وجه المجلس العسكري في ميانمار، تهم الفساد إلى الزعيمة السابقة للبلاد. كما أن سو تشي ملاحقة بحجة انتهاكها القيود المتعلقة بوباء كوفيد-19 خلال انتخابات العام الماضي التي فاز فيها حزبها بأغلبية ساحقة، وباستيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني.

وأنهى انقلاب 1 فبراير مرحلة تعتبر ديمقراطية في البلاد استمرت 10 سنوات، وشن العسكريون حملة ضد المعارضين قتل خلالها أكثر من 1100 شخص واعتقل 8400، حسب المنظمة غير الحكومية المحلية "جمعية مساعدة السجناء السياسيين".

المصدر: "رويترز" + RT