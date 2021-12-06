مفوضة حقوق الإنسان تستنكر الحكم الصادر على زعيمة ميانمار المخلوعة

استنكرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت إدانة زعيمة ميانمار المخلوعة أونغ سان سو تشي بالتحريض والحكم عليها بالسجن 4 سنوات، وطالبت بالإفراج الفوري عنها.

وقالت باشيليت: "إدانة مستشارة الدولة في محاكمة صورية تمت خلال إجراءات سرية، أمام محكمة يسيطر عليها الجيش، ليست إلا إدانة ذات دوافع سياسية"، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع الذين تم اعتقالهم تعسفيا.

وأضافت: "يحاول النظام العسكري استغلال المحاكم لإزالة كل المعارضة السياسية، لكن لا يمكن لهذه القضايا أن توفر غطاء قانونيا لعدم شرعية الانقلاب والحكم العسكري"، معتبرة أن "الحكم ضد أونغ سان سو تشي لن يؤدي سوى إلى تعميق رفض الانقلاب وسيصلّب المواقف عندما يكون المطلوب حوارا وتسوية سلمية سياسية لهذه الأزمة".

كما أدانت باشيليت بشدة "الهجوم الوحشي المستهجن تماما"، الذي تم الإبلاغ عنه أمس الأحد في بلدة كييمنداينج في يانغون، حيث استخدمت قوات الأمن شاحنة لصدم متظاهرين عزل ثم أطلقت النار على المجموعة باستخدام الذخيرة الحية، معربة عن قلقها من أن "هذه التطورات قد تؤدي إلى تفاقم التوترات والعنف".

المصدر: موقع الأمم المتحدة