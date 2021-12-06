تخفيف الحكم القضائي بحق زعيمة ميانمار المخلوعة

أفاد التلفزيون الرسمي في ميانمار اليوم الاثنين بأنه تم تخفيف الحكم بسجن زعيمة البلاد المخلوعة أونغ سان سو تشي من 4 سنوات إلى سنتين بعد عفو جزئي أصدره رئيس الحكومة التي عينها الجيش.

إقرأ المزيد

وذكر التلفزيون أن الرئيس وين مينت الذي أطيح به أيضا جراء الانقلاب العسكري في 1 فبراير الماضي، حكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات.

وأوضح التلفزيون أن كلاهما سيقضيان مدة عقوبتيهما في "مكان الاحتجاز الحالي"، وليس في السجن.

وفي وقت سابق اليوم أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادرها بأن محكمة في ميانمار قضت بسجن أونغ سان سو تشي أربع سنوات في اتهامات بالتحريض وانتهاكات لقانون الكوارث الطبيعية، وقضت بنفس العقوبة على وين مينت.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان له إدانة أونغ سان سو تشي بأنها إهانة للديمقراطية والعدالة، مطالبا بالإفراج عنها فورا.

المصدر: "رويترز"