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تعيين سفير أفغاني جديد لدى الأمم المتحدة

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تعيين سفير أفغاني جديد لدى الأمم المتحدة
Reuters ANDREW KELLY
غلام إسحاقزاي، السفير الأفغاني المستقيل لدى الأمم المتحدة
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أعلنت بعثة أفغانستان لدى الأمم المتحدة تعيين ناصر أحمد فائق رئيسا مؤقتا لها بدلا من غلام إسحاقزاي، الذي قدم استقالته في وقت سابق.

وقالت البعثة الأفغانية في بيان صدر الخميس إن "ناصر أحمد فائق تولى قيادة البعثة بصفته القائم بالأعمال"، مضيفة أن البعثة "ستواصل العمل مع الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة والهيئات التابعة للمنظمة، من أجل تسوية الوضع الإنساني المتردي في أفغانستان".

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وقدم الرئيس السابق للبعثة إسحاقزاي، استقالته الأربعاء، وذكرت مجلة "فورين بوليسي" نقلا عن مصادرها أن هذا القرار يعود لاعتقاد إسحاقزاي أنه "لا توجد حكومة في أفغانستان ليمثلها في الأمم المتحدة"، بعد انتقال السلطة الفعلية في البلاد إلى حركة "طالبان" وفرار الرئيس السابق أشرف غني، الذي عين إسحاقزاي لمنصبه في يوليو الماضي.

في 6 ديسمبر، أعلنت لجنة الاعتمادات للأمم المتحدة عن إرجاء البت في مسألة تمثيل حركة "طالبان" لأفغانستان في الأمم المتحدة، ما يعني عمليا بقاء بعثة البلاد في أيدي ممثلي الحكومة السابقة.

وكانت "طالبان" رشحت محمد سهيل شاهين، المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة، لشغل منصب سفير أفغانستان لدى الأمم المتحدة.

المصدر: وكالات

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