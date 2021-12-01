لجنة أممية تمنع "طالبان" الأفغانية وعسكريي ميانمار من تمثيل بلديهما في الأمم المتحدة

أعلنت لجنة الاعتمادات للأمم المتحدة عن إرجاء البت في مسألة تمثيل حركة "طالبان" الأفغانية والسلطات العسكرية في ميانمار لبلديهما في الأمم المتحدة.

وأبلغت المندوبة السويدية لدى الأمم المتحدة، آنا كارين إينيستروم، التي تترأس اللجنة، الصحفيين بإرجاء القرار، يوم الأربعاء.

ويمنع ذلك "طالبان" وسلطات ميانمار العسكرية من تمثيل أفغانستان وميانمار على النوالي في الأمم المتحدة في الوقت الحالي.

يذكر أن عسكريين بقيادة الجنرال مين أونغ هلاينغ استولوا على السلطة في ميانمار في 1 فبراير الماضي، وعزلوا القيادة المدنية، بمن فيهم أونغ سان سو تشي، وأعلنوا حتى الطوارئ في البلاد.

ودانت الأمم المتحدة سيطرة العسكريين على السلطة. ولا يزال الغموض قائما بشأن تمثيل ميانمار في الأمم المتحدة.

وفي أفغانستان سيطرت حركة "طالبان" على السلطة في أغسطس الماضي، وكانت تسعى ليمثل سفيرها أفغانستان أثناء دورة الجمعية العامة في سبتمبر، لكن ذلك لم يحدث، ولا تزال قضية التمثيل عالقة أيضا.

المصدر: "رويترز"