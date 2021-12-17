كبير المفاوضين الإيرانيين: المحادثات النووية ستتوقف لبضعة أيام

قال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني إن محادثات إحياء الاتفاق النووي ستعقد في فيينا اليوم الجمعة قبل أن تتوقف "لبضعة أيام".

وقال باقري كني على "تويتر" إنه التقى بالمدير السياسي للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا ومندوبين آخرين أمس الخميس "لتقييم الوضع ومناقشة سبل المضي قدما"، مشيرا إلى "أننا حققنا تقدما جيدا هذا الأسبوع. سنعقد لجنة مشتركة اليوم وسنواصل المحادثات بعد توقف لبضعة أيام".

Following our consultations with other delegations, yesterday, @enriquemora_ & I met to take stock of the situation & discuss the way forward.

We have made good progress this week. We will convene a Joint Commission today & will continue talks after a break of a few days. https://t.co/IcBJiNagdF — علی باقری‌کنی (@Bagheri_Kani) December 17, 2021

وهذه هي الجولة السابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة والرامية لإعادة الطرفين إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

وقال ثلاثة دبلوماسيين أمس الخميس إن الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي الإيراني ستجتمع الساعة 13.00 بتوقيت غرينتش الجمعة لتأجيل المحادثات بشأن إنقاذ الاتفاق.

وقال أحد الدبلوماسيين إنه من المقرر استئناف المحادثات في 27 ديسمبر، بينما حدد آخر إطارا زمنيا بين عيد الميلاد والعام الجديد.

المصدر: "رويترز"