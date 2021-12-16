"رويترز": أطراف اتفاق إيران النووي ستؤجل محادثات الإنقاذ

كشفت مصادر دبلوماسية أن الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ستجتمع يوم الجمعة في الساعة 13.00 بتوقيت غرينتش، لتعلن تأجيل مفاوضات إنقاذ الاتفاق.

وهذه هي الجولة السابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة والرامية لإعادة كلا الطرفين إلى الامتثال الكامل للاتفاق.

وقال أحد الدبلوماسيين إن من المقرر استئناف العمل في 27 ديسمبر بينما حدد آخر إطارا زمنيا بين عيد الميلاد والعام الجديد.

واتهمت إيران يوم الثلاثاء الأطراف الغربية في اتفاقها النووي بالاستمرار في "لعبة إلقاء اللوم"، بعد يوم من قول دبلوماسيين أوروبيين إن الاتفاق سيكون قريبا عديم الجدوى إذا باءت الجهود الرامية لإحيائه بالفشل.

المصدر: رويترز