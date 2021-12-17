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الإعلام الإسرائيلي: أوكرانيا اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل

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الإعلام الإسرائيلي: أوكرانيا اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل
Reuters
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
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أعلنت السلطات الأوكرانية، أنها اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل وستفتح مكتب سفارة في المدينة العام المقبل، وفق مصادر إعلامية إسرائيلية.

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وبحسب قناة التلفزيون الإسرائيلية i24، أتى الإعلان الأوكراني عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، خلال زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بمناسبة 30 عاما من العلاقات بين إسرائيل وأوكرانيا.

وسيكون مكتب السفارة في القدس مسؤولا عن تعزيز العلاقات التجارية والتكنولوجية الثنائية.

وحضر الحدث وزير الإسكان زئيف إلكين، الذي نشأ في خاركوف بأوكرانيا.

المصدر: i24

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