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مخاوف من مقتل 27 على الأقل في حريق باليابان

أخبار العالم

مخاوف من مقتل 27 على الأقل في حريق باليابان
Reuters KYODO
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ذكرت أجهزة الإطفاء في اليابان أن هناك مخاوف من وفاة 27 شخصا على الأقل بعد حريق اندلع اليوم الجمعة في منطقة تسوق مزدحمة بمدينة أوساكا جنوب البلاد.

وقالت وكالة "كيودو" للأنباء إن الشرطة تحقق في الحريق الذي نشب في مبنى للاشتباه في كونه متعمدا.

وذكرت وسائل إعلام أنه تم إخماد الحريق تقريبا في غضون 30 دقيقة بعد الإبلاغ عنه.

المصدر: "رويترز"

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