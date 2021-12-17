مخاوف من مقتل 27 على الأقل في حريق باليابان

ذكرت أجهزة الإطفاء في اليابان أن هناك مخاوف من وفاة 27 شخصا على الأقل بعد حريق اندلع اليوم الجمعة في منطقة تسوق مزدحمة بمدينة أوساكا جنوب البلاد.

وقالت وكالة "كيودو" للأنباء إن الشرطة تحقق في الحريق الذي نشب في مبنى للاشتباه في كونه متعمدا.

وذكرت وسائل إعلام أنه تم إخماد الحريق تقريبا في غضون 30 دقيقة بعد الإبلاغ عنه.

JUST IN: At least 27 people feared dead after building fire in Osaka, Japan - Kyodo pic.twitter.com/uEo7NUE8QK — BNO News (@BNONews) December 17, 2021

المصدر: "رويترز"