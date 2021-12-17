السفارة الصينية لدى واشنطن تتهمها بانتهاك قواعد التجارة

أكد المتحدث باسم السفارة الصينية لدى واشنطن، ليو بينغيو، أن بلاده ترفض العقوبات الأمريكية وتتهم بدورها واشنطن بانتهاك قواعد التجارة العالمية.

وقال: "فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على عدد من شركات التكنولوجيا الصينية، متهمة إياها بصلات مع المجمع الصناعي العسكري الصيني، وتطوير تقنيات المراقبة".

وأضاف: "كما أرسل الكونغرس للتوقيع إلى الرئيس جو بايدن مشروع قانون يحظر الواردات من منطقة شينجيانغ الأويغورية المتمتعة بالحكم الذاتي، متهما السلطات الصينية باستخدام العمل القسري".

وتابع: "عارضت الصين دائما الإجراءات الأمريكية التي توسع مفهوم الأمن القومي إلى أقصى حد وتفرض ضغوطا غير معقولة على الشركات والمؤسسات البحثية الصينية".

وقال: "هذا ينتهك بشدة قواعد التجارة الحرة، ويهدد بشدة أمن سلسلة التوريد الصناعية العالمية، ويضر بتطور العلوم والتكنولوجيا للبشرية جمعاء ويقوض بشكل خطير رفاه ومصالح الشعوب في جميع البلدان، بما فيها الولايات المتحدة".

المصدر: "نوفوستي"