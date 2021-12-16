وسائل إعلام: بلغاريا تفرج عن مواطن روسي وزوجته وابنه متهمين بـ"التجسس الصناعي"

أفرجت محكمة استئناف بلوفديف في بلغاريا بكفالة مالية عن المواطن الروسي سيرغي زونينكو وزوجته وابنه مواطني ليتوانيا، الموقوفين بتهمة "التجسس الصناعي".

ووفقا للتلفزيون الرسمي البلغاري: "قررت المحكمة أنه لا خطر من ارتكاب المتهمين جريمة جديدة، ويمكن إطلاق سراحهم بكفالة قدرها 10 آلاف ليفا (حوالي 5 آلاف يورو) عن كل منهم"، مشيرا إلى أن "قرار المحكمة نهائي وغير قابل للاستئناف".

ووافقت محكمة أدنى قبل أسبوع مكتب المدعي العام بأن "عالم الأسلحة الذي طور ذخيرة تراكمية في مصنع أرسنال البلغاري، ما زال طليقا، ويمكنه التواري عن التحقيق ومغادرة البلاد، وضرورة تركه قيد الاعتقال".

وأعلنت مديرية الشرطة الإقليمية لمدينة ستارا زاغورا عن اعتقال المواطن الروسي في أكتوبر الماضي، ومواطنين من ليتوانيا (24 عاما)، و(59 عاما)، يعملان في مصنع أرسنال العسكري، وكانت أنشطتهما مرتبطة بالتقنيات المبتكرة التي تضمن عملية الإنتاج".

وأضافت: "تم احتجازهم جميعا في 5 أكتوبر الماضي، بعملية خاصة على الحدود مع اليونان بعد تلقي معلومات حول فقدان منتجات ووثائق من المصنع، تهم الشركات البلغارية والأجنبية".

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن "بعض الوثائق تم العثور عليها في سيارة المشتبه بهم".

المصدر: "تاس"