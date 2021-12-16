تأجيل نهائي مسابقة ملكة جمال العالم

أعلن ممثلو اللجنة المنظمة لمسابقة ملكة جمال العالم الـ70 المزمعة يوم الخميس في سان خوان عاصمة بورتوركو، تأجيل نهائي المسابقة بسبب قيود فيروس كورونا.

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وقالت اللجنة المنظمة "بعد تأكيد حالات إيجابية جديدة لعدوى فيروس كورونا هذا الصباح وبعد التشاور مع خبراء وممثلين عن النظام الصحي، قرر منظمو الحدث تأجيل النهائي على أن يعقد في غضون 90 يوما القادمة".

وصرحت جوليا مورلي رئيسة اللجنة المنظمة للمسابقة "نتطلع إلى عودة المتسابقين الذين عرفناهم ونحبهم".

وكان من المقرر عقد مسابقة ملكة جمال العالم السبعين في أواخر عام 2020، ولكن تم تأجيل المسابقة بسبب جائحة COVID-19.

وفي مارس 2021، أصبح من المعروف أن الحدث سيقام في سان خوان.

ويشارك ممثلو 98 دولة في المنافسة الحالية وهو أقل عدد في الـ19 عاما الأخيرة.

POSPUESTO // Los organizadores de #MissMundo 2021 pospusieron este jueves por 90 días la gala final del evento, prevista para esta noche en el Coliseo de Puerto Rico, debido a los casos de covid-19 detectados entre concursantes y personal técnico https://t.co/hK4H7gU9x4pic.twitter.com/fdudNTkCMl — La Estrella | Panamá (@EstrellaOnline) December 16, 2021

المصدر: وكالات